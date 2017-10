Le TCS lance un nouveau livret de protection internet

mardi, 17.10.2017

La statistique de la cybercriminalité tenue par Fedpol a explosé ces dernières années: de 5’330 cas annoncés en 2011 à plus de 14’000 en 2016. TCS offre dès à présent un Livret de protection internet.

Phishing, Hacking, Social Engineering, installation de logiciels malveillants ou d’un cheval de Troie, attaques DdoS, escroquerie par des boutiques en ligne, fausses attestations de paiement – la liste des actes de cybercriminalité peut être allongée à souhait.Plus encore que dans le monde réel, les usagers d'internet ont besoin de conseils, de protection et d'aide pour se prémunir contre cette criminalité, car les connaissances et le savoir-faire technique pour agir rapidement contre les cybercriminels leur font souvent défaut.

Livret de protection internet

Les détenteurs du Livret de protection internet sont assurés dans le monde entier comme utilisateurs privés d'internet. Ce Livret offre une protection complète pour les affaires juridiques auxquelles les particuliers et leurs familles peuvent être confrontés dans l'utilisation quotidienne d'internet. Il se base sur le principe des trois piliers qui ont pour nom "prévention, assistance, protection juridique". Le Livret de Protection Internet TCS est disponible à partir de CHF 47.- pour les membres et CHF 55.- pour les non-membres.

Prévention

Les détenteurs du Livret de protection internet bénéficient d'une année d'accès gratuit au portail internet de protection IDprotect.ch. Ce portail permet aux assurés d'exploiter un "Monitoring ID" en temps réel et d'obtenir des conseils de prévention et des outils de protection de leur identité virtuelle. De surcroît, ils peuvent consulter un lexique des notions cybernétiques. Ce portail publie aussi des informations et nouvelles constamment actualisées sur le thème de la cybercriminalité.

Assistance

Le Livret de protection internet offre concrètement aide et assistance en cas d’usurpation d’identité internet, de cybermobbing, de menaces, de contraintes, de chantages, de skimming, d'abus de la carte de crédit, d'atteinte au droit au portrait ainsi qu'au droit d'auteur, de nom et de marque, pour les commandes de marchandises et de services via internet, les procédés de paiement sur internet et contre la contamination par des logiciels malveillants.

En plus d'une assistance juridique, le TCS offre un support technique aux assurés lorsqu'il s'agit d'effacer ou de récupérer des données et dans les cas de contamination d'un appareil par des virus ou des troyens.

Protection juridique

Les prestations de protection juridique sont couvertes jusqu'à un montant total de CHF 300'000.- en Suisse et dans l'UE/AELE (il s'agit actuellement de la somme d'assurance la plus élevée sur le marché suisse) et jusqu'à CHF 50'000.- dans le reste du monde. En fonction du risque assuré, le Livret internet couvre aussi les frais de gestion de la réputation, l'assistance technique et psychologique et, si nécessaire, l'indemnisation des pertes de patrimoine.