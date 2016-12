Nouveau tour de financement pour SwissPay.ch

mardi, 13.12.2016

La startup suisse SwissPay a annoncé avoir réalisé un tour de financement mené auprès du fonds de capital-risque Polytech Ecosystem Ventures et d’Edipresse Groupe, qui rejoignent l’investisseur historique Virtual Network.

Marc Lamarche. Cette nouvelle étape va permettre de poursuivre le travail, «déjà bien avancé», sur la problématique des AdBlockers.

Créée en août 2015, SwissPay.ch propose aux éditeurs de presse une solution de monétisation de leur contenu online via l’achat d’articles à l’unité. Lancé auprès du quotidien LeTemps.ch, utilisé par le magazine allemand Bilanz.de (Axel Springer) et actuellement en test dans le Journal du Dimanche (lejdd.fr, Lagardère Active), le Smart Wall permet d’acheter un article en 2 clics via son opérateur mobile ou de s’en faire offrir le contenu par un annonceur, en échange du visionnage d’un spot vidéo.

Cette levée de fonds va permettre à la société d’assurer sa croissance en Suisse et à l’international, et de soutenir le développement technique de sa solution, selon un communiqué. Pour Marc Lamarche, créateur de SwissPay.ch, « le Smart Wall s’appuie déjà sur une technologie de Machine Learning qui permet d’optimiser en temps réel sa rentabilité et d’obtenir un taux de conversion 20 fois supérieur à celui d’un Paywall traditionnel. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer le développement d’un Smart Wall toujours plus personnalisé et évoluant selon le parcours client et le taux d’engagement des utilisateurs sur les sites médias ».

Selon lui, cette nouvelle étape va également permettre de poursuivre le travail, «déjà bien avancé», sur la problématique des AdBlockers. «Notre solution ne va pas les contrer frontalement mais plutôt cohabiter intelligemment avec eux, en rendant la publicité toujours plus native, intégrée au contenu et respectueuse du lecteur.»