Scandit clôture une levée de fonds de 80 millions de dollars en série C

mardi, 26.05.2020

La start-up zurichoise Scandit a levé 80 millions de dollars en série C. Ce financement permet d'étendre sa plateforme de vision assistée par ordinateur à de nouveaux marchés en Asie Pacifique et en Amérique latine.

MH



Scandit est utilisé pour les achats mobiles, le paiement automatique, la gestion des stocks, la preuve de livraison et le suivi des actifs.

La plateforme technologique de vision assistée par ordinateur mobile et de réalité augmentée Scandit a annoncé une levée de fonds de 80 millions de dollars en série C. Cette dernière a été menée par G2VP, société de capital-risque de la Silicon Valley. Ils ont été rejoints par Atomico, GV, Kreos, NGP Capital, Salesforce Ventures et Swisscom Ventures.

La start-up zurichoise avait levé jusqu'à présent 43 millions de dollars. Depuis le dernier cycle de financement en juillet 2018, Scandit a triplé ses revenus récurrents, plus que doublé le nombre de clients de premier ordre et doublé la taille de son équipe mondiale.

Coup de pouce du coronavirus

Le besoin de distanciation sociale durant la crise du coronavirus a augmenté la demande de vision par ordinateur mobile sur les appareils intelligents personnels. Les entreprises cherchent à créer un environnement sans contact plus sûr pour leurs employés et clients", a commenté Samuel Mueller, le CEO de Scandit.

Le nouveau financement permettra d'accélérer sa croissance sur de nouveaux marchés tels que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, ainsi que ses activités en Amérique du Nord et en Europe. La levée de fonds soutiendra également la recherche et le développement afin de développer de nouvelles façons pour les entreprises de transformer leurs processus commerciaux de base via la réalité augmentée et la vision par ordinateur.

Pour les applications mobiles

Scandit permet aux entreprises et aux consommateurs d'interagir avec des objets du quotidien en mélangeant les mondes physique et numérique à l'aide de la vision par ordinateur. La plate-forme d'apprentissage combine la numérisation de codes barres, la reconnaissance de texte (OCR), la reconnaissance d'objets et la réalité augmentée (AR) pour une utilisation sur n'importe quel appareil intelligent équipé d'une caméra, des smartphones aux drones, aux vêtements portables et aux robots.

La société dessert des clients mondiaux, notamment 7-Eleven, Alaska Airlines, Carrefour, DPD, FedEx, Instacart, Johns Hopkins Hospital, La Poste, Levi Strauss & Co, Mount Sinai Hospital et Toyota.

Les organisations du commerce de détail, du transport et de la logistique et de la fabrication utilisent Scandit pour alimenter les applications mobiles, telles que pour les achats mobiles, le paiement automatique, la gestion des stocks, la preuve de livraison et le suivi des actifs.

Scandit, dont le siège est à Zurich, possède également des bureaux à San Francisco, Boston, Londres, Varsovie, et Tampere.