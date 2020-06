Le spécialiste des énergies renouvelables Pexapark lève 6 millions d'euros

lundi, 22.06.2020

La start-up zurichoise Pexapark a obtenu un investissement de 6 millions d'euros pour avancer la transition des énergies renouvelables vers un marché post-subventions.

MH



Pexapark a été fondée en août 2017 par Luca Pedretti, Michael Waldner, et Florian Müller.

Le spécialiste zurichois dans le domaine des logiciels et des services de conseil pour la vente d'énergies renouvelables Pexapark a levé 6 millions d’euros dans le cadre de son financement de série B. Cette nouvelle levée de fonds porte le total du financement de la fintech à 11 millions d'euros. Parmi les investisseurs, figurent des leaders de l’industrie tels que BBayWa r.e. Energy Ventures, Encavis, et RP Global.

«Nos solutions ont aidé les entreprises du secteur des énergies renouvelables à obtenir des financements via des accords d'achat d'électricité pour plus de 5GW de projets. Ce nouveau cycle de financement nous aidera à développer notre entreprise pour soutenir le développement réussi de beaucoup plus de gigawatts dans le monde entier», explique Michael Waldner, co-fondateur et CEO de Pexapark, dans un communiqué de presse.

L’entreprise installée à Schlieren, dans le canton de Zurich, aide les investisseurs intéressés par les actifs renouvelables à réussir sur les nouveaux marchés de l'énergie non subventionnés.Elle déploie des logiciels et un service de conseils en gestion des risques, recherche, analyse et transaction PPA (Power Purchase Agreement). Pexapark travaille déjà avec des entreprises de premier plan, dont RWE, Crédit Suisse, Vestas et EEX, sur les principaux marchés des énergies renouvelables en Europe.

Fondée en 2017 par Michael Waldner, Luca Pedretti et Florian Müller, Pexapark a pour but de devenir la première plateforme de négoce d'énergie renouvelable. Début avril, la start-up a dévoilé sa plateforme communautaire qui permet aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables de se rencontrer et de communiquer virtuellement autour de leurs activités. Appelée PexaConnect, ce portail s’apparente à un LinkedIn des énergies renouvelables.