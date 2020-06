La start-up Cutiss lève 18,7 millions de francs

vendredi, 05.06.2020

La start-up zurichoise Cutiss a levé 18,7 millions de francs dans le cadre d'un cycle de financement de série B en cours. Elle prévoit de mettre sur le marché sa technologie de greffe de peau d'ici 2022.

MH



Cutiss développe des technologies de greffe de peau personnalisées pour le traitement d'un large éventail de défauts cutanés.(Crédit: Wyss Zurich)

Spécialiste des greffes de peau, Cutiss vient tout juste de conclure un tour de table à hauteur de 18,7 millions de francs. Le cycle était dirigé par Giammaria Giuliani (Gisev Family Office), secondé par la Fondation Wyss et soutenu par des investisseurs privés et des family offices nouveaux et existants.

Le cycle de financement de la série B, qui peut atteindre jusqu'à 20 millions de francs au total, est toujours en cours; sa fermeture définitive est prévue pour le 15 juin 2020.

La jeune pousse zurichoise a l'ambition de fournir aux patients souffrant de profonds défauts une thérapie tissulaire cutanée produite automatiquement et personnalisée. Le tour de financement permettra à Cutiss de faire progresser sa solution denovoSkin pour traiter les défauts cutanés et les brûlures.

Mise sur le marché en 2022

Les points d'inflexion clés à venir comprennent l'achèvement des essais cliniques de phase II en cours, l'intensification de la fabrication au Biotechnopark de Zurich-Schlieren et la mise en œuvre réussie d'un prototype de machine pour la production automatisée de grandes quantités de peau à partir d'une petite morceau de peau saine. L'ambition de la jeune pousse est de déposer en 2022 une autorisation de mise sur le marché de sa technologie en Suisse et dans l'Union européenne.

Spin-off de l'université de Zurich, Cutiss développe des technologies de greffe de peau personnalisées pour le traitement d'un large éventail de défauts cutanés. Son principal produit candidat, denovoSkin, a été testé dans un essai clinique de phase I sur des patients pédiatriques à l'hôpital universitaire pour enfants de Zurich. Des études de phase II sont actuellement en cours en Suisse et dans l'Union européenne et sont partiellement financées par Wyss Zurich.

DenovoSkin a reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement des brûlures par Swissmedic, EMA et FDA.

En 2018, la jeune pousse avait levé 11,2 millions de francs dans le cadre d'un tour de table de série A qui comprenait des Business Angels et des Family Offices ainsi que Giammaria Giuliani (Gisev Family Office), Yellowstone Holding et la Zürcher Kantonalbank ( ZKB ). Innosuisse et la Commission européenne lui ont également apporté leur soutien à hauteur de quatre millions de francs.