La start-up valaisanne Rayshaper récompensée

mercredi, 19.08.2020

La start-up valaisanne Rayshaper, spécialisée en imagerie ultra-haute définition, vient de recevoir le Red Dot Award 2020 pour sa caméra en forme de ruche.

SG



La caméra de Rayshaper permet de rendre une image finale jusqu’à 30K.

Rayshaper annonce ce mercredi avoir décroché "l'Oscar des designers", le Red Dot Design Award, grâce à sa caméra Bee Hive de forme hexagonale munie de plusieurs objectifs qui donne une image finale pouvant monter jusqu’à 30K.

Le but du concours Red Dot Design Award est de présenter des recherches dans le domaine du design réellement innovantes, de promouvoir les produits et les conceptions, de distinguer les designers les plus passionnés.

Installé depuis 2019 à Crans-Montana, Rayshaper développe également les logiciels qui permettent de travailler ces images. Un outil de compression pour que la taille des données ne soit pas trop importante et pour optimiser la vitesse de travail.

>> Spécialisé en imagerie ultra-haute définition, RayShaper dévoile une caméra jamais vue ailleurs