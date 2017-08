mercredi, 16.08.2017

La start-up, qui vient de lancer une nouvelle version de sa plateforme, a signé plusieurs partenariats avec des sites d’annonces en ligne.

Leila Ueberschlag



«Notre but est de rétablir le lien entre bailleurs et locataires», explique le co-fondateur et directeur commercial de PapayaPods, Adrien Stucki.