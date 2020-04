Lunaphore: une clôture de levée de fonds à 25 millions de francs

mardi, 21.04.2020

La start-up Lunaphore, qui développe un dispositif innovant d’analyse des tissus pour la recherche et le diagnostic du cancer annonce la deuxième clôture de sa levée de fonds de série C, pour un montant total de 25 millions de francs.

C’est en février 2019 que la jeune entreprise a lancé sur le marché son premier produit.

Lunaphore Technologies SA, une société suisse des sciences de la vie développant des équipements innovants de nouvelle génération pour la recherche sur le cancer et le diagnostic tissulaire, annonce la deuxième clôture de sa série C pour un montant total de 25 millions de francs. Le financement de 2 millions de francs de la série C2 a été assuré par le Fonds suisse des entrepreneurs, qui a investi un total de 5 millions de francs dans l'entreprise.

Le produit de la clôture globale de 25 millions de francs de la série C, avec la première clôture annoncé le 6 février 2020 et dirigé par l'investisseur stratégique japonais PHC Holdings Corporation (PHCHD), sera dédié à l'expansion du marché et des produits, avec une entrée sur le marché américain, la montée en puissance des activités en Europe et la développement de la prochaine génération d'instruments.

C’est en février 2019 que la jeune entreprise a lancé sur le marché son premier produit. Baptisé LabSat, il s’adresse aux laboratoires de recherche. C’est un système automatisé de distribution de réactifs à une lame qui effectue des tests immunohistochimiques (IHC) sur des échantillons de tissus en quelques minutes. Les performances de vitesse de pointe du dispositif sont obtenues grâce à un nouveau processeur de tissus microfluidiques qui est au cœur de l'innovation de Lunaphore. Cette technologie brevetée permet une coloration tissulaire de haute précision, avec une réduction drastique des temps d'incubation des réactifs.