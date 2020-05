Realadvisor lève 2 millions de francs et acquiert Imago

vendredi, 29.05.2020

La start-up genevoise RealAdvisor a bouclé une levée de fonds de 2 millions de francs auprès d’un investisseur privé. Ces nouvelles ressources lui ont permis d'acquérir Imago.

MH



L'effectif de RealAdvisor se porte désormais à 27 personnes.

L'agrégateur d'informations et de services immobiliers RealAdvisor a clôturé une levée de fonds de 2 millions de francs et annonce l'acquisition des actifs de Imago, anciennement PapayaPods. RealAdvisor centralise en un seul endroit toutes les annonces immobilières, les services d'évaluation en ligne, les agents immobiliers et les prêteurs.

La transaction a été finalisée à la fin de l'été 2019, pour un montant non divulgué et quatre des fondateurs d'Imago sont depuis employés à plein temps, portant l'équipe de RealAdvisor à un effectif de 27 personnes. Lancé en 2015, Imago était connu sous le nom de PapayaPods. Proposant une location verticale, son objectif est de digitaliser le processus de location pour les propriétaires privés, de la recherche de locataires jusqu'au traitement des transactions de location.

RealAdvisor a traité plus de 40'000 évaluations de biens résidentiels. Fondée en 2017, la start-up cherche désormais à accroître sa présence au niveau national, tout en introduisant des produits et services complémentaires à son outil d'évaluation immobilière.

A court terme, l'accent sera mis sur un nouvel outil en ligne de financement immobilier destiné aux acheteurs, qui leur apportera davantage de transparence. Sa sortie est prévue d’ici à fin juin.