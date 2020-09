Un premier partenaire pour le robot imprimante de construction de Mobbot

mardi, 22.09.2020

Mobbot signe avec Matériaux Sabag. L’entreprise jurassienne devient ainsi la première société en Suisse, outre la start-up fribourgeoise elle-même, à pouvoir commercialiser des pièces de béton imprimée en 3D.

Sophie Marenne



La clientèle de Mobbot se compose de firmes de préfabrication de produits en béton et d’entreprises de génie civil, spécialisées dans les infrastructures telles que les routes. Matériaux Sabag devient le premier partenaire à déployer ce système d'impression de béton le territoire suisse.

Jusqu’ici, la start-up Mobbot s’est financée par la production de pièces en béton sur-mesure destinées aux entreprises de construction, ainsi que par une levée de fonds d’amorçage de 2,9 millions de francs, finalisée en juin. Elle annonce, ce mardi, la toute première commercialisation de son système breveté d’impression 3D en béton.

La jeune firme fribourgeoise signe avec la compagnie jurassienne Matériaux Sabag. Ce partenaire accueillera très bientôt, dans son usine flambant neuve de Delémont, le robot géant de technologie additive brevetée de la start-up. Il produira des éléments en béton mesurant jusqu’à deux mètres et pesant jusqu’à trois tonnes. Et ce, près de vingt fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles comme le coffrage sur chantier ou la préfabrication.

Matériaux Sabag devient ainsi le premier partenaire à commercialiser des produits fabriqués avec cette technique sur le territoire suisse. «Cette société possède un large réseau de clients déjà bien établi dans le domaine des infrastructures et un savoir-faire unique en préfabrication», se réjouit Agnès Petit, CEO de Mobbot, dans un communiqué. La jeune entreprise qu’elle a fondée en 2018 emploie aujourd’hui onze personnes. La solution devrait être opérationnelle dès la fin septembre. «Nous serons ainsi en mesure de répondre à des demandes express et d’offrir d’avantage de flexibilité à nos clients», indique Cédric Theubet, chef d’exploitation de Matériaux Sabag. Active dans la production et le commerce de matériaux de construction, la société presque centenaire s’appuie sur 165 collaborateurs. Lire aussi: Le robot imprimante de construction de Mobbot lève 2,9 millions