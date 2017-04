Le fribourgeois Vidi Systems repris par un groupe américain

La start-up et sa technologie d'analyse d'image basée sur le deep learning rejoint Cognex, entreprise cotée au Nasdaq.

Johan Friedli



Le site actuel à Villaz-St-Pierre (Fribourg) sera maintenu.

La start-up Vidi Systems, basée à Villaz-St-Pierre (Fribourg), venait de passer à la vitesse supérieure (L'Agefi du 20 janvier). Il ne s'est pas passé très longtemps avant de convaincre à l'échelle internationale. Cognex Corporation va intégrer la start-up à sa division Vision Products. Le groupe américain précise que le site actuel en Suisse sera maintenu. Reto Wyss, fondateur de Vidi, et son équipe d'ingénieurs ont aussi rejoint Cognex.

Le montant de la transaction n'est pas connu. Les retombées de l'opération pour CPA Group, holding industrielle et incubateur qui a participé à la création de la start-up, ne sont pas non plus annoncées. Cognex ne prévoit pas d'impact de la transaction sur les résultats financiers de 2017 et 2018.