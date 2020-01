AgroSustain: la lutte contre le gaspillage alimentaire passe par les Etats-Unis et la Suisse

lundi, 13.01.2020

La start-up AgroSustain est à la recherche de trois millions de francs supplémentaires pour commercialiser sa poudre végétale qui prolonge la durée de vie des fruits et des légumes. Elle souhaite lancer sa solution aux Etats-Unis, en Russie et ensuite en Suisse.

Maude Bonvin



Pour la CEO et le directeur de la technologie d’AgroSustain Olga et Sylvain Dubey, le prochain pas est la découverte d’un produit qui s’attaque aux insectes des fruits et des légumes. (AgroSustain)