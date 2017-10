Le directeur de la SSR Gilles Marchand dévoile ses priorités

vendredi, 06.10.2017

La SSR est à la veille de grands défis, notamment la votation sur l'initiative "No Billag" en 2018. Son nouveau directeur général Gilles Marchand a présenté vendredi ses priorités. Il entend entre autres chercher à renforcer la coopération avec les médias privés.

L'ancien directeur de la Radio Télévision Suisse (RTS) s'est montré prêt à approfondir la collaboration avec les médias privés.(Keystone)

Gilles Marchand qui a pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre a souligné son engagement en faveur d'un dialogue "constructif et ouvert" avec les autres acteurs du marché suisse, notamment la presse écrite. "J'ai pleinement conscience des enjeux qui attendent la SSR dans un paysage médiatique en plein bouleversement", dit-il dans le communiqué de la SSR.

L'ancien directeur de la Radio Télévision Suisse (RTS) s'est donc montré prêt à approfondir la collaboration avec les médias privés. Il a présenté vendredi à Berne cinq projets concrets de coopération.

Mais ce n'est qu'un des défis qui attendent la SSR. L'entreprise devra affronter en 2018 le verdict du peuple sur l'initiative "No Billag" qui risque de la priver de ressources essentielles à son existence.

Il y aura aussi le nouveau montant de la redevance qui sera fixé par le Conseil fédéral. Sans oublier la nouvelle loi sur les médias électroniques. Pour rappel, l'actuelle concession a été prolongée sans modification jusqu'en 2018.

Nouvelle équipe

Les priorités du nouveau directeur général sont également celles du Conseil d'administration, a affirmé le président de la SSR,

Jean-Michel Cina, en place depuis le 1er mai. "Afin de renforcer son rôle en qualité d'organe de conduite stratégique de l'entreprise, et de pouvoir appuyer le mieux possible la direction, le Conseil d'administration a décidé de créer un comité consacré à la transformation numérique de la SSR ", a précisé le Valaisan.

Autour d'eux, une nouvelle équipe a pris place à la direction. Ladina Heimgartner, 37 ans, devient la suppléante de Gilles Marchand. Entrée à la SSR il y a dix ans, elle dirige RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha) depuis 2014. Outre sa fonction de suppléante du directeur général au niveau du groupe, elle sera chargée du thème "Médias et Société".

La nouvelle direction "Développement et Offre" rassemblera dès 2018 un certain nombre de domaines essentiels au sein de la direction générale, tels que la coordination de programmes, la transformation numérique, les études de marché et d'audience et les relations internationales. C'est Bakel Walden, 42 ans, responsable de la stratégie des programmes de SRF depuis 2012, qui prendra la tête de cette nouvelle direction.(awp)