Annaida lève 1 million pour aider la procréation médicalement assistée

jeudi, 09.04.2020

La spin-off Annaida développe un système de résonnance magnétique pour évaluer la viabilité d’embryons avant implantation lors de procréations médicalement assistées. Elle vient de lever 1 million de francs.

MH



Gora Conley et Marco Grisi. (@Alain Herzog).

Embryospin, le dispositif développé par la spin-off Annaida, permettra aux hôpitaux et aux médecins d’estimer les chances de viabilité des embryons avant implantation en à peine une heure. Le million de francs obtenu pour sa première levée de fonds permettra à cette spin-off d’élargir son équipe et de tester et valider la sécurité de sa technologie avant de passer aux essais cliniques.

La technologie utilisée par les appareils à résonnance magnétique (NMR) traditionnels ne permet pas d’obtenir des résultats valables sur des organismes aussi petits qu’un grain de sable. «Certains appareils spécialisés existent toutefois, souligne Gora Conley, cofondateur de la spin-off, mais ils sont trop chers, pas assez sensibles et leur utilisation trop compliquée.» Ce problème d’échelle occupe plusieurs groupes de recherche dans le monde car le résoudre permettra une plongée sans précédent dans la composition chimique d’entité microscopiques, comme les embryons, ou les organoïdes, qui sont de plus en plus utilisés pour la recherche pharmaceutique.

Observer des embryons jusqu'à 50 fois plus petits

La solution du Laboratoire de microsystèmes 1 de l’EPFL et développée par Annaida permet d’observer des éléments jusqu’à 50 fois plus petits qu’avec un appareil traditionnel, sans les endommager, dont des embryons humains dès leur premier stade de développement.

La résonnance magnétique nucléaire exploite les propriétés intrinsèques des noyaux de certains atomes en présence d'un fort champ magnétique. Ces noyaux absorbent les ondes électromagnétiques puis libèrent l'énergie absorbée à une fréquence spécifique, qui diffère selon le type d'atome et l'environnement chimique à l'intérieur de la molécule. Captée par une antenne, elle permet donc de connaître la composition de l’élément observé.

Grâce à la fabrication de structures microfluidiques imprimées en trois dimensions, spécifiquement conçues pour guider et confiner des échantillons de moins d’un nanolitre, la technologie développée à l’EPFL a permis d’intégrer l’ensemble du système, émetteur et récepteur compris, sur des puces de 1 mm2 similaires à celles des téléphones portables, qui contiennent toute l’électronique nécessaire.