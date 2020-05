Forte croissance de Technis durant la crise Covid-19

mardi, 19.05.2020

La solution développée par la start-up suisse Technis permet de respecter les règles sanitaires. Parmi ses clients: le CERN, Palexpo, Nestlé, Microsoft et la Fondation Beyeler.

EF



Des dizaines de bornes digitales Technis sont déjà déployées en Europe, permettant aux établissements publics de réguler en temps réel leurs visiteurs.

La solution développée par la start-up suisse Technis permet de respecter les règles sanitaires. Des dizaines de bornes digitales ont déjà été déployées dans plusieurs pays européens, permettant aux établissements publics de réguler en temps réel leurs visiteurs. Les magasins et autres lieux publics peuvent ainsi faire respecter le nombre maximum de personnes autorisées de manière automatisée.

Installé en moins de 15 minutes à l’entrée d’un bâtiment, le nouveau système est composé d’un tapis de comptage et d’une borne digitale «Stop&Go.» Un seuil limite de personnes à ne pas dépasser est paramétré dans l’application Technis, permettant de faire patienter automatiquement les visiteurs si la capacité d’accueil est atteinte.



Hausse des commandes

Depuis quelques semaines, les commandes ne cessent d’affluer, mobilisant entièrement la vingtaine de collaborateurs de la start-up.

«Nous produisons aujourd’hui en une journée l’équivalent d’un mois de travail avant la crise! Pour les entreprises, il s’agit d’une solution accessible et clé en main dont la technologie a fait ses preuves puisque nos produits sont en service depuis plusieurs années. Notre système permet d’éviter de placer un agent de sécurité devant chaque entrée, offrant une solution efficace et économique à nos clients», explique Wiktor Bourée, CEO de Technis.



Des dizaines de bornes sont actuellement en phase test auprès des supermarchés, commerces, sièges sociaux, restaurants d’entreprise ou salles de sport dans plusieurs pays européens, dont la Suisse et la France.



En cette période de crise, Technis a dû revoir sa chaîne logistique en priorisant les fournisseurs européens. Tous ses produits sont entièrement assemblés en Suisse.

La société engagera prochainement un processus de recrutement pour répondre à la forte demande, et planche déjà sur de nouvelles applications pour pérenniser l’usage de sa borne digitale auprès de ses nouveaux clients.



Le spécialiste des sols connectés

Technis, start-up lausannoise issue de l’EPFL et fondée par Wiktor Bourée en 2016, analyse et fournit des données pour la gestion et l’optimisation des infrastructures via des solutions de sols connectés. Une fine couche de capteurs sensitifs sous le sol, associée à de l’intelligence artificielle, assure la captation et l’interprétation d’un grand nombre de données liées au déplacement et à l’activité des individus dans les infrastructures en temps réel. Les applications de la technologie permettent entre autres de compter le nombre de personnes, de détecter la chute ou de déclencher des alarmes: le tout avec un système entièrement non intrusif.



Couronnée par 17 prix de l’innovation, la solution Technis a déjà été déployée dans plusieurs établissements de renom sur le marché du facility management. Parmi les clients de la start-up: le CERN, Sciences Po Paris, ISS, Palexpo, Nestlé, Microsoft ou encore la Fondation Beyeler.