La plateforme Coople signe un partenariat avec l'EHL

lundi, 17.02.2020

La société zurichoise du recrutement flexible Coople poursuit son expansion en Suisse romande en signant un partenariat avec l'Ecole hôtelière de Lausanne.

SG



Simon Vogel, responsable de la Suisse Romande chez Coople.

La plateforme Coople, créée en 2009 à Zurich, devient membre de l'EHL Alliance, le cercle select du club d'affaires de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Lancée en décembre 2019, l'EHL Alliance réunit 22 membres représentant une grande variété d’industries et a pour but de renforcer et tisser des liens étroits entre le monde académique et celui des entreprises.

En devenant membre aux côtés de leaders de l’industrie, Coople peut ainsi avoir un accès privilégié non seulement aux jeunes talents issus l’EHL mais aussi aux dernières tendances et innovations liées à l’industrie de l’accueil. Cette plateforme facilitera également la mise en place de nouvelles collaborations entre membres ou directement avec l’EHL.

"Nos clients sont constamment à la recherche de personnes hautement qualifiées, l’accès à de nouveaux talents notamment dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration est pour nous très important", explique Simon Vogel, responsable de la Suisse romande chez Coople.