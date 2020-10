Cembra Money Bank lance une carte de crédit avec Ikea

lundi, 19.10.2020

La société zurichoise Cembra Money Bank va lancer au premier trimestre 2021 une carte de crédit avec Ikea.

La carte sera gratuite pour les membres du programme Ikea Family du géant suédois. (Keystone)

Cembra Money Bank et Ikea Suisse ont signé un accord de collaboration prévoyant le lancement d'une carte de crédit et d'autres produits financiers. La communauté financière a applaudi et les investisseurs ont suivi.

La carte, qui sera gratuite pour les membres du programme Ikea Family du géant suédois, permettra d'accumuler des points fidélité à chaque utilisation, précise le spécialiste zurichois du crédit à la consommation lundi dans un communiqué.

Son lancement est prévu pour le premier trimestre 2021.

Dans un commentaire, Vontobel salue un partenariat "potentiellement important" susceptible de conférer aux vecteurs de croissance de Cembra - qui émet déjà une carte de crédit Cumulus pour le groupe Migros - une impulsion supplémentaire.

L'annonce montre une nouvelle fois qu'il faut s'attendre à de nouvelles poussées de croissance de la part de Cembra, estime pour sa part la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Même si Ikea n'est pas Migros, il ne s'agit pas à proprement parler d'un petit acteur dans le paysage helvétique.

L'établissement cantonal s'intéresse également aux répercussions éventuelles que pourrait avoir le partenariat sur la filiale de Cembra Swissbilling, maintenant que cette dernière a "un pied dans la porte".

La nouvelle du jour a été plutôt bien accueillie par les investisseurs, même si ceux-ci ne se sont pas bousculés au portillon de la Bourse suisse.

A 10h55, la nominative Cembra s'enrobait de 3,2% à 113 francs tout rond, alors que le marché dans son ensemble (SPI) progressait de 0,42%. Avec un peu plus de 20.000 titres échangés à l'approche de la mi-journée, les volumes restaient cependant en deçà de la moyenne. (awp)