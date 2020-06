Programme de dividende trimestriel confirmé chez Varia US Properties

vendredi, 05.06.2020

La société zougoise qui investit exclusivement sur le marché immobilier résidentiel américain propose proposition le versement d'un dividende de 60 centimes par action au titre de 2019, en plus des 2,00 francs déjà versés.

Pour le groupe zougois, la rémunération totale des actionnaires correspond à un rendement du dividende de près de 7% basé sur le cours de clôture du 29 mai. (Keystone)

La société immobilière Varia US Properties a bien l'intention de rémunérer ses actionnaires sur une base trimestrielle, à la faveur de la "robuste performance" de son portefeuille depuis le début de l'année. Une proposition dans ce sens sera soumise à l'assemblée générale qui se tiendra le 26 juin sous forme virtuelle, coronavirus oblige.



En tête des points à l'ordre du jour figurant dans la convocation publiée vendredi se trouve la proposition du versement d'un dividende de 60 centimes par action au titre de 2019, en plus des 2,00 francs déjà versés. La rémunération des actionnaires devrait ensuite continuer sur une base trimestrielle à partir du bénéfice disponible et des réserves de capital.



Un feu vert sera également demandé pour prolonger jusqu'au 26 juin 2022 l'autorisation d'augmenter le capital de 2,25 millions de nominatives supplémentaires au maximum.



Le conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale la candidature de Pierre Grégoire Baudin en qualité de membre non exécutif du conseil d'administration, ainsi que la réélection de tous les sortants pour un nouveau mandat d'une année.



Dans la foulée, le groupe zougois a fourni des indications sur la marche de ses affaires. Les recettes du mois de mai sont en ligne à 97,8% avec le budget et sont quasiment identiques à celles de mars. Au 3 juin, près de 60% des revenus du mois en cours ont été engrangés, ce qui correspond à la situation des mois précédents, précise Varia US.



"En cette période particulière, (l'entreprise) s'en est très bien sortie grâce à sa stratégie défensive", se félicite Patrick Richard, membre exécutif du conseil d'administration, cité dans le communiqué, signalant que la rémunération totale des actionnaires correspond à un rendement du dividende de près de 7% basé sur le cours de clôture du 29 mai (37,30 francs). (AWP)