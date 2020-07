Meyer Burger livre les détails de sa hausse de capital

mardi, 14.07.2020

La société thounoise Meyer Burger prévoit d’augmenter son capital avec sa nouvelle offre de titres, qui débute ce mardi.

Le délai de souscription pour les titres débute ce mardi et court jusqu'au 22 juillet. (Keystone)

L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger a publié mardi le prospectus d'offre pour son augmentation prévue de capital, qui devrait renflouer ses caisses de 165 millions de francs. L'opération a été validée par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 10 juillet.

Le délai de souscription pour les titres nouvellement émis débute ce mardi et court jusqu'au 22 juillet midi. La cotation et le premier jour de négoce des nouveaux titres sur SIX Swiss Exchange ont été fixés au 29 juillet, précise le groupe thounois dans son communiqué.

Comme annoncé la semaine dernière, l'opération devra générer un produit brut d'au moins 150 millions de francs pour être menée à bien. Elle servira à financer le développement des capacités de production de cellules et de modules solaires en Allemagne. (awp)