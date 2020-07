Bilan semestriel positif pour Sig Combibloc

mardi, 28.07.2020

La société schaffhousoise Sig Combibloc a enregistré une hausse de ses ventes de 8,6% au premier semestre 2020.

Le groupe explique cette résistance à la crise par sa large expansion géographique. (Keystone)

Le spécialiste des solutions d'emballage Sig Combibloc a présenté mardi une hausse des recettes et du résultat d'exploitation supérieure aux prévisions. Le groupe explique cette résistance à la crise par sa large expansion géographique.



La société Sig Combibloc a annoncé des ventes en hausse de 8,6% à 849,7 millions d'euros (917,7 millions de francs) à taux de change constant et en comparaison annuelle, selon un communiqué publié.



Son résultat brut d'exploitation ajustée (Ebitda) a lui aussi augmenté de 5,0% à taux de change actuels à 215,7 millions d'euros sur un an, avec une marge afférente en légère contraction à 25,1% contre 25,6% à fin juin 2019.



Les analystes ne s'attendait pas à une telle embellie, puisqu'ils tablaient sur un chiffre d'affaires à 835 millions et à un Ebitda ajusté de 205 millions.



Le groupe a expliqué sa solidité durant la crise du Covid-19 par la forte croissance en Europe qui a compensé des résultats plus mitigés en Asie-Pacifique.



La direction a maintenu son objectif concernant sa marge Ebitda ajustée sur le long terme, autour de 27-28%. (awp)