Cosmo: départ du CFO Chris Tanner

lundi, 24.02.2020

La société pharmaceutique Cosmo va devoir se trouver un nouveau directeur financier (CFO), après le départ annoncé pour la fin du mois de Chris Tanner de son rôle exécutif.

Chris Tanner a participé à la première levée de fonds de Cosmo en 2005.

Chris Tanner quitte son poste de directeur financier au sein de la société pharmaceutique Cosmo. Le sortant continuera ses fonctions à la tête des finances de la spin-off Cassiopea mais prendra sa retraite au plus tard d'ici la fin de l'année, indique l'entreprise italienne cotée sur SIX lundi dans un communiqué.



Ancien banquier auprès d'UBS, M. Tanner a participé à la première levée de fonds de Cosmo en 2005 et a été un des architectes de son introduction en Bourse (IPO) en 2007, ainsi que de l'autonomisation et de l'IPO subséquente de Cassiopea en 2015.



Dans la foulée, l'entreprise a annoncé la nomination de Sean MacDonald au poste de responsable du développement des affaires.(awp)