Metaco lève 17 millions de francs en série A

mardi, 14.07.2020

La société lausannoise Metaco veut devenir un leader mondial sur le marché de la garde d’actifs cryptographiques.

Elsa Floret



Adrien Treccani, CEO et fondateur de Metaco.

Standard Chartered Bank, Banque cantonale de Zurich et Investiere entrent au capital du prestataire suisse d’infrastructure financière Metaco, via une levée de fonds de série A (17 millions de francs). Les actionnaires stratégiques existants, Swisscom, SICPA, Avaloq et La Poste Suisse,...