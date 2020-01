La Vaudoise Assurances et Fundim signent un partenariat stratégique

mardi, 14.01.2020

La société lausannoise Fundim, spécialisée dans la création et la gestion de placements collectifs, et la Vaudoise Assurances lancent un nouveau véhicule d’investissement immobilier.

SG



La Vaudoise Assurances dispose d'un parc de plus de 340 immeubles. (Keystone)

La Vaudoise Assurances et Fundim, qui collaborent déjà depuis plusieurs années, ont décidé de s’associer pour le lancement d’un nouveau véhicule d’investissement immobilier en créant conjointement la société Fim Plus.

En démocratisant le principe du droit de superficie aux propriétaires d’immeubles locatifs, Fim Plus proposera une alternative innovante leur permettant de céder partiellement leurs actifs tout en se déchargeant des contraintes financières, légales et administratives, indiquent les deux entités dans un communiqué.

Disposant d’un parc de plus de 340 immeubles, la Vaudoise Assurances amène sa vision patrimoniale et son expérience dans la gestion de portefeuille immobilier au projet. Tandis que Fundim y apporte sa vision entrepreneuriale et son expérience dans la création de nouveaux véhicules de placement.

La société d'asset management immobilier Fundim, basée à Lausanne, développe une valeur finale de portefeuille de projets représentant une valeur de rendement à 1,2 milliards de francs, à travers ses deux fonds immobiliers et une fondation de placement.

"Dans un contexte de marché exigeant, l’anticipation des enjeux à venir et le développement de solutions répondant de manière concrète aux différentes problématiques de certains propriétaires est primordiale pour le développement des biens immobiliers", expliquent les deux entreprises.

Fundim et la Vaudoise Assurances indiquent que davantage d’informations sur Fim Plus seront communiquées prochainement.