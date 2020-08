Zug Estates: bénéfice semestriel en forte baisse à cause du coronavirus

vendredi, 28.08.2020

La société immobilière Zug Estates a vu son bénéfice net semestriel chuter à cause de la pandémie de coronavirus et d'effets uniques.

Malgré la chute de son bénéfice net semestriel, Zug Estates anticipe toujours une hausse des recettes locatives pour l'ensemble de l'année.



Durant la période sous revue, le résultat net a dévissé à 8,3 millions de francs, soit une chute de 68,3% en rythme annuel. Sans tenir compte des revalorisations et effets uniques liés en partie à la crise sanitaire, ce chiffre s'est établi à 11,9 millions, en baisse de 22,7%.



Le bénéfice opérationnel (Ebit), hors revalorisations, a en revanche augmenté de 28,7% à 28,3 millions.



Les recettes locatives ont pris 5,4% à 28,2 millions et la valeur du portefeuille des immeubles est restée stable à 1,63 milliard. A fin juin, le taux de vacances s'établissait à 5,3%, contre 3,3% un an plus tôt.



Si le produit généré par les loyers est légèrement au-dessus des attentes moyennes des analystes consultés par AWP, le bénéfice net s'est avéré nettement inférieur au consensus.



Pour l'ensemble de l'année, Zug Estates vise toujours une hausse du produit des immeubles.(AWP)