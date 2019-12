Swiss Prime Site vend Tertanium au fonds Capvis

La société immobilière Swiss Prime Site a vendu Tertianum, exploitant de maisons de retraite, au fonds d'investissement zougois Capvis Equity.

Les 4700 salariés et la direction de Tertianum seront repris par le nouveau propriétaire, tandis que Swiss Prime Site restera propriétaire des immeubles.(Keystone)

Swiss Prime Site a vendu Tertanium à Capvis Equity. Le montant de l'opération, devant être clôturée au premier semestre 2020, n'a pas été divulgué dans le communiqué publié vendredi.



Le contrat d'achat couvre la gestion opérationnelle de plus de 80 centres résidentiels et de soins ainsi que des résidences dans toute la Suisse, a précisé Swiss Prime Site.



Les 4700 salariés et la direction de Tertianum seront repris par le nouveau propriétaire, tandis que Swiss Prime Site restera propriétaire des immeubles.



L'apport financier engrangé grâce à cette vente permettra de renforcer le bilan de Swiss Prime Site et de poursuivre d'autres projets. La société veut par ailleurs maintenir son partenariat avec Tertianum.



Cette cession permet également à Swiss Prime Site de simplifier sa structure et de se concentrer sur l'immobilier. L'entreprise espère compenser le manque à gagner résultant de la vente de Tertianum - qui dégageait un résultat d'exploitation (Ebit) annuel de 30 millions de francs - par la réalisation de développements immobiliers.



La vente de Tertianum devrait apporter une "importante contribution", non spécifiée, aux résultats en 2020 de l'entreprise d'Olten.(awp)