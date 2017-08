PSP: baisse du bénéfice net semestriel, objectifs relevés

vendredi, 18.08.2017

La société immobilière PSP Swiss Property a enregistré au premier semestre un bénéfice net avant revalorisations en baisse de 9,6% sur un an à 80,4 millions de francs, en raison notamment du repli attendu des revenus issus de la vente de biens immobiliers.

L'entreprise a en revanche revu à la hausse vendredi ses prévisions relatives au bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) et au taux de vacance pour l'exercice 2017.



De janvier à juin, le produit des immeubles s'est inscrit à 136,36 millions de francs, soit un recul de 1,4%. L'Ebitda avant revalorisations a également diminué, de 7,7% à 114,9 millions de francs, et la marge correspondante a égaré 0,7 point de pourcentage à 81,1%.



Le taux de vacance s'est amélioré à 8,7% contre 9,1% il y a un an.



A l'exception de l'Ebitda, qui a dépassé de quelque peu le consensus AWP, les autres résultats sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes. Ces derniers anticipaient un bénéfice net avant revalorisations de 80 millions de francs, un Ebitda de 113,3 millions et un produit des immeubles de 136,9 millions de francs.



Le portefeuille immobilier de PSP comprend notamment 160 immeubles commerciaux et a une valeur de 6,95 milliards à fin juin contre 6,89 milliards en décembre 2016.



Les charges d'exploitation ont reculé de 1,6 millions à 27,1 millions, à cause de la réduction des frais de personnel.



Le marché immobilier pour les immeubles commerciaux devrait demeurer difficile, malgré les perspectives positives pour la conjoncture helvétique, avertit PSP. L'entreprise se réjouit toutefois d'observer une stabilisation de ce marché, surtout dans le centre-ville de Zurich. En raison de la croissance de l'économie attendue pour cette année et la suivante, on pourrait enregistrer une légère amélioration de la demande pour des bureaux, selon le communiqué.



Pour 2017, la firme a toutefois augmenté ses objectifs pour le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations à plus de 240 millions, contre environ 225 millions auparavant. Cette hausse est imputable au bénéfice généré par la vente du projet immobilier „Salmenpark II" à Rheinfelden.



Par ailleurs, PSP s'attend aussi à une amélioration du taux de vacance à 8,5% pour l'année en cours, contre environ 9% prévu jusqu'ici. (awp)