Peach Property lève 300 millions d'euros et boucle sa hausse de capital

mardi, 13.10.2020

La société immobilière Peach Property va émettre un emprunt obligataire pour un montant maximal de 300 millions d'euros afin de financer ses récentes acquisitions.

le groupe zurichois a également annoncé la conclusion de son augmentation de capital de 200 millions de francs.(Keystone)

Peach Property, coté sur SIX, a levé 300 millions d'euros afin de financer ses récentes acquisitions. Dans la foulée le groupe zurichois a également annoncé la conclusion de son augmentation de capital de 200 millions de francs.



La durée prévue de cette obligation non garantie destinée à être placée auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et qualifiés aux Etats-Unis, est de cinq ans. Le taux d'intérêt sera déterminé dans le cadre de la constitution du carnet d'ordres (bookbuilding), précise l'entreprise dans un communiqué.



Les fonds supplémentaires générés par le placement de l'emprunt devraient servir à financer les portefeuilles immobiliers récemment acquis en Allemagne, qui représentent un parc de 10'290 appartements.



L'opération est également financée en partie par des prêts hypothécaires et une augmentation de capital de 200 millions de francs, réalisée par l'émission d'un emprunt convertible obligatoire, auquel le nouvel actionnaire de référence Ares Management Corporation a déjà souscrit 150 millions, les 50 millions restants étant destinés à des investisseurs institutionnels et privés.(AWP)