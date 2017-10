Paragon rachète l'ancien bâtiment Bacardi-Martini à Genève

mercredi, 18.10.2017

La société immobilière Paragon, détenue par Mike Wolfson, vient de racheter l’ancien bâtiment administratif Bacardi, dans la zone de développement de Meyrin. Le groupe souhaite construire un portfolio de bâtiments à louer proches de l’axe autoroutier Genève-Lausanne

Paragon continue de profiter des opportunités intéressantes dans la région et de se distinguer par une approche originale très dynamique et créative. L’acquisition de ce bâtiment de 2000 m2, situé dans une zone appelée à se développer considérablement ces prochaines années, est une nouvelle démonstration de cet esprit entrepreneurial.

En effet, Paragon propose dès maintenant la location d’espaces « à la carte », de la manière la plus flexible possible. Les entreprises, start-up, indépendants, peuvent louer des bureaux privés, des étages entiers, voire l’ensemble du bâtiment, meublés ou non, à la semaine, au mois ou à l’année.

Malgré une situation économique toujours très incertaine et un marché immobilier commercial saturé, Paragon demeure résolument optimiste et poursuit sa croissance en Suisse romande.

Avec un portefeuille et des transactions atypiques, notamment un centre industriel de 3000 m2 à Chavannes de Bogis, un immeuble commercial acquis en « sale-leaseback » à Mies ou un développement dans une cour intérieure à Plainpalais (Genève), l’entreprise applique une stratégie offensive et diversifiée.

Mike Wolfson, directeur de Paragon SA: « Parallèlement à notre stratégie d’acquisition de biens au centre des villes, je souhaite construire un portfolio de bâtiments à louer proches de l’axe autoroutier Genève-Lausanne, en optimisant à chaque fois les espaces disponibles et en proposant des modèles de location flexibles et innovants ».