Stefan Hilber est le nouveau CFO de Mobimo

mercredi, 29.04.2020

La société immobilière Mobimo a nommé Stefan Hilber au poste de directeur financier.

Le conseil d'administration de la société immobilière Mobimo a désigné Stefan Hilber au poste de directeur financier (CFO). M. Hilber remplacera, à l'automne prochain, l'actuel CFO Manuel Itten, qui, comme annoncé fin janvier dernier, quittera l'entreprise à fin juillet prochain.

Dans son communiqué de mardi soir, Mobimo précise que jusqu'à l'entrée en fonction de M. Hilber, le vice-directeur financier Jörg Brunner assurera l'intérim à partir du départ de M. Itten.

Cité dans le communiqué, le directeur général Daniel Ducrey se réjouit de l'arrivée de M. Hilber, un expert financier reconnu. Ce dernier a notamment travaillé pour KPMG à Zurich et a occupé diverses responsabilités dans le domaine des finances au sein d'entreprises cotées dont Peach Property et Warteck Invest. Depuis 2015, M. Hilber est CFO et membre de la direction de Warteck Invest.

Dans un communiqué séparé, Warteck Invest a annoncé le départ de M. Hilber de son poste de CFO à l'automne prochain. La recherche d'un successeur a été immédiatement lancée. (awp)