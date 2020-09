Roni Greenbaum: «La croissance réside désormais dans l’industrie, les laboratoires et la logistique»

mercredi, 16.09.2020

La société immobilière EPIC Suisse prévoit d'entrer en cotation sur SIX. La levée de 200 millions de francs doit servir à financer des acquisitions et à compléter le portefeuille actuel, centré sur l'Arc lémanique (parc scientifique Biopôle, Campus Léman, etc.) et dans la région de Zurich. Entretien avec Roni Greenbaum.

Piotr Kaczor



Roni Greenbaum, cofondateur et président d'EPIC, ne mise pas sur une baisse des prix pour acquérir.

La société immobilière EPIC Suisse, fondée en 2004, a manifesté vendredi son intention d’entrer en cotation sur SIX d’ici la fin de l’année, en fonction des conditions de marchés. Il s’agirait de la première véritable IPO en 2020 en Suisse après les scissions en juin du groupe électroménager...