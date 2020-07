Valérie Zerlini prend la direction du département des transactions commerciales de la Société Générale

jeudi, 23.07.2020

La Société Générale a nommé Valérie Zerlini en tant que directrice Global Transaction Banking en Suisse. Cette décision sera effective le 1er août 2020.

Dans ses nouvelles fonctions, Valérie Zerlini aura pour missions de renforcer la franchise Global Transaction Banking de la Société Générale en Suisse.

Employée par la Société Générale depuis 2001, Valérie Zerlini a auparavant mené dix ans de sa carrière dans des sociétés de service et conseil du secteur automobile, après un diplôme de l’Institut d'études internationales de Monterey. Elle est entrée au sein du groupe français par la direction des risques de la banque de détail. En 2012, elle devient responsable du service clients de la ligne métier Cash Clearing, et directrice adjointe du département en charge du développement des Solutions de paiements et gestion de la liquidité en 2015. Le groupe qui emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays est présent en Suisse depuis 1897.

Dans ses nouvelles fonctions, Valérie Zerlini aura pour missions de renforcer la franchise Global Transaction Banking de la Société Générale en Suisse, ainsi que de favoriser la coopération avec d’autres départements de la banque. Cette branche fournit aux entreprises une gamme de services destinés à faciliter les transactions commerciales. Elle remplace Bart de Boer qui, après quatre années à Zurich, est nommé responsable du Cash Management de Société Générale aux Pays-Bas.



Basée à Zurich, elle travaillera auprès d’Anne Marion-Bouchacourt, responsable pour le groupe en Suisse et directrice générale de la Société Générale Zurich, ainsi que de Philippe Penichou, directeur clientèle internationale du Cash Management.