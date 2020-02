Appart'City ouvre un premier établissement en Suisse

lundi, 24.02.2020

La société française Appart'City se développe en Suisse avec l'ouverture d'un appart-hôtel à Vernier.

SG



Le nouvel appart-hôtel compte 96 studios et appartements meublés et équipés.

Appart'City va ouvrir ce mois de février un premier établissement en Suisse. Le nouvel appart-hôtel, qui compte 96 studios et appartements meublés et équipés, est situé à Vernier, dans le canton de Genève.

Grâce au Greater Geneva Bern area, l'agence de promotion économique de Suisse occidentale, la société française indique qu'elle a noué "un partenariat solide et durable avec plusieurs entreprises locales et mener à bien ce premier projet", notamment aux côtés de la société de promotion immobilière Aton.

Plusieurs autres projets en Suisse sont en cours d’étude avancée et viendront consolider cette première ouverture de Vernier, indique également Appart'City.

Déjà présent France et en Belgique, Appart'City compte plus de 100 établissements représentant 13.000 appartements et bénéficie d’une complémentarité très forte tant sur le plan territorial que sur le positionnement.

Appart’City a réalisé un chiffre d’affaires de 177.4 millions d'euros en 2018 et emploie 1100 collaborateurs.