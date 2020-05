Capital Group: Katja Isik nommée directrice associée du pôle institutionnel

La société d’investissement Capital Group a nommé Katja Isik à la fonction de directrice associée, Institutionnels, Suisse. Elle contribuera au développement du pôle Institutionnels de Capital Group, en étroite collaboration avec Fabian Wallmeier.

Capital Group a nommé Katja Isik aux fonctions de directrice associée, Institutionnels, Suisse. Depuis Zurich où elle sera basée, Katja Isik contribuera au développement du pôle Institutionnels de Capital Group, en étroite collaboration avec Fabian Wallmeier, directeur général, Institutionnels, Suisse, et Mary Rotondo, responsable relation client.

Auparavant chargée de la gestion de la relation client et du développement commercial auprès de la clientèle institutionnelle germanophone chez Lombard Odier Asset Management, Katja Isik possède près de 20 ans d’expérience en vente et gestion de comptes, qu’elle a acquise dans les antennes zurichoises de Wellington Management, BlackRock Asset Management et Merrill Lynch Investment Managers.

Créé en 1931, Capital Group a ouvert son premier bureau européen à Genève en 1962, puis un bureau à Zurich en 2015. Capital Group gère des actifs pour le compte de sa clientèle suisse depuis plus de 50 ans, et développe depuis quelques années ses activités en Europe et en Asie. Capital Group propose un éventail complet de conseils en investissement à une clientèle suisse d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers, de banques, de family offices et de gérants d’actifs externes. Le groupe emploie 131 collaborateurs en Suisse, qui sont répartis entre ses bureaux de Genève et de Zurich.