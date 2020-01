Afinum prend une participation majoritaire dans Lemco Précision

mercredi, 08.01.2020

La société d’investissement Afinum a pris une participation majoritaire dans le groupe valaisan Lemco Précision.

La société d’investissement Afinum, basée à Munich et à Zurich, a pris une participation majoritaire dans le groupe Lemco Précision, basé à Vionnaz (VS) et active dans le domaine du décolletage de précision de contacts à haute valeur ajoutée pour l’industrie de la connectique.

L'accord permettra au groupe valaisan d’accroître ses capacités d’investissements nécessaires à la poursuite de son développement, principalement le développement à l’international par la création ou le rachat d’une unité de production en zone USD ainsi qu’ultérieurement en Asie et l’investissement dans une nouvelle usine en Valais qui permettra de réunir et d’optimiser les activités des deux sites actuels de Lemco Précision à Monthey et Vionnaz, indique l'entreprise dans un communiqué.

Lemco Précision emploie actuellement 235 personnes pour un chiffre d’affaires consolidé d’environ 56 millions de francs en 2019. Le groupe a vu son chiffre d’affaires se développer fortement ces dernières années (+50% de 2017 à 2019). Ses marchés principaux sont l’aéronautique civile et militaire, l’industrie, les télécommunications, ainsi que le transport non-automobile.

André Rezzonico continue d'assurer la direction opérationnelle de Lemco Précision et reste également actionnaire du groupe.