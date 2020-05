Caroline Plachta: nommée directrice de l’Association romande des employés de commerce

mardi, 19.05.2020

EF



Caroline Plachta. Directrice de l’Association romande des employés de commerce

Le comité des sections romandes de la Société des employés de commerce a nommé Caroline Plachta au poste de directrice de l’Association romande des employés de commerce. Elle a pour mandat d’assumer la gestion opérationnelle des activités de la Société des employés de commerce en Suisse romande.

Précédemment directrice des relations publiques auprès de la faîtière des réseaux de communication Suissedigital, Caroline Plachta apporte une expérience à facettes multiples, ayant occupé des fonctions de cadre dans le secteur bancaire (auprès de la BCN et de la BCV) et dans l’industrie (Nexans) après avoir fait ses premières armes comme journaliste (Arcinfo).

Titulaire d’un master en lettres et sciences humaines, elle s’est spécialisée dans les relations publiques, la communication d’entreprise et le marketing digital.

La Société des employés de commerce est depuis plus de 140 ans le centre de compétences en matière de travail et de formation dans le domaine économique et commercial. Elle conseille et renseigne ses membres pour toutes les questions qui touchent à leur carrière et s’engage pour renforcer leur employabilité. La Société des employés de commerce représente également les intérêts des employés du domaine administratif, de la vente, du commerce et de l’industrie à travers plus de 40 conventions collectives de travail. Avec ses centres de formation et ses écoles, elle est en mesure d’offrir à ses membres des formations orientées vers la pratique. Elle est par ailleurs coresponsable de divers examens professionnels supérieurs.