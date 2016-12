Digitec-Galaxus: volonté de créer des emplois

vendredi, 09.12.2016

La société de vente online, contrôlée par Migros, compte un peu plus de 800 salariés et compte dépasser les 1000 postes.

Digitec-Galaxus doit apporter une contribution essentielle au développement de l'activité online de Migros. Tout particulièrement dans le contexte difficile que traverse le commerce de détail en Suisse.

Digitec-Galaxus, spécialiste de la vente en ligne contrôlé par Migros, a de grandes ambitions. L'entreprise, qui entend bien conserver son rang de numéro un suisse dans son secteur, entend créer des centaines d'emplois ces prochaines années.

La Fédération des coopératives Migros a donné son feu vert au projet, a indiqué vendredi à Zurich, Beat Zahnd, le chef du département Commerce de Migros depuis septembre dernier. Comptant 832 salariés, Digitec-Galaxus entend voir son effectif largement dépasser les 1000 salariés, a précisé à l'ats son directeur, Florian Teuteberg.

Digitec-Galaxus doit apporter une contribution essentielle au développement de l'activité en ligne de Migros, a poursuivi M. Zahnd. Et cela tout particulièrement dans le contexte de la phase difficile que traverse actuellement le commerce de détail en Suisse, lequel n'a pas encore surmonté le choc du franc.

Dans le secteur textile, par exemple, les prix ont chuté jusqu'à un quart ces quatre dernières années, a dit M. Zahnd. Et il va de soi qu'il n'est pas facile de compenser de telles baisses. Le développement du commerce en ligne revêt une importance toujours plus grande.

Et dans ce dernier domaine, Migros entend tenir la dragée haute aux ténors internationaux de la branche, a déclaré M. Zahnd. Le département Commerce du groupe chapeaute les activités de Denner, Depot, Ex-Libris, Le Shop, M-Way, Iba, Globus, Office World, Migrol, Migrolino, Probike et Sharoo, en plus de Digitec-Galaxus. – (awp)