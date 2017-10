Jungfraubahn et Scheidegg Hotels s'accordent sur le V-Bahn

La société de remontées mécaniques Jungfraubahn a trouvé un accord avec Scheidegg Hotels pour la réalisation du projet V-Bahn, télécabine devant fournir un accès au glacier de l'Eiger et au Männlichen. Cependant quelques oppositions barrent encore la route à cette réalisation.

L'entente entre les sociétés Jungfraubahn et Scheidegg Hotels, détenue par la famille von Almen, à propos du projet V-Bahn, télécabine devant fournir un accès au glacier de l'Eiger et au Männlichen, intervient après des années de négociations et de discussions, indique le groupe oberlandais. Une solution acceptable pour les deux parties a été trouvée.

Volets controversés du projet, le tipi et la "tente Valser" seront remplacés par de nouvelles offres, explique le communiqué.

L'accord règle les éléments les plus importants de la gestion du tourisme à la Petite Scheidegg. Jungfraubahn et Scheidegg Hotels tirent désormais à la même corde dans ce domaine.

Tous les obstacles à la réalisation du projet ne sont toutefois pas franchis. Quelques oppositions demeurent. Le groupe bernois entend les lever "aussitôt que possible". L'objectif consiste à démarrer les travaux de construction en été 2018, afin d'inaugurer le nouveau Männlichenbahn à fin 2019 et l'Eiger-Express à fin 2020.(awp)