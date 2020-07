Le Covid-19 sourit à BB Biotech au deuxième trimestre

vendredi, 24.07.2020

La société de participations BB Biotech a vu ses résultats décoller à la période d’avril à juin 2020. Cette performance a permis de limiter les pertes affichées au premier trimestre.

Le groupe schaffhousois explique cette performance par la reprise rapide des marchés au second trimestre et par la course au vaccin anti-Covid-19. (Keystone)

BB Biotech a bouclé le second trimestre 2020 sur un bénéfice net de 1,18 milliard de francs au deuxième trimestre, contre une perte de 336 millions à la même période l'année dernière. Le groupe schaffhousois explique cette performance par la reprise rapide des marchés au second trimestre et par la course au vaccin anti-Covid-19.



L'entreprise a vu sa valeur nette d'inventaire bondir de 48,2% en francs, selon un communiqué publié vendredi.



Sur l'ensemble du premier semestre, BB Biotech a dégagé un profit net de 422 millions. Ce résultat est légèrement inférieur aux 544 millions engrangés sur la même période en 2019.



La société de participations a expliqué ne pas avoir changé sa stratégie d'investissement à long terme durant la crise du Covid-19. Elle "continue de se concentrer sur les entreprises développant des traitements contre des maladies sévères et/ou chroniques".



BB Biotech a précisé que les compagnies de biotechnologie sont à pied d'œuvre pour fournir des solutions médicales contre le coronavirus.



La société a par ailleurs ajouté que le cours de son action s'est élevé de 32,1% au deuxième trimestre. (awp)