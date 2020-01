BB Biotech renoue avec les bénéfices en 2019

vendredi, 17.01.2020

La société de participations BB Biotech a bouclé l'exercice 2019 sur un bénéfice net de 677 millions de francs, selon des chiffres non audités publiés vendredi.

La firme schaffhousoise cotée sur SIX BB Biotech a enregistré un bénéfice de 677 millions de francs lors de l'exercice 2019, contre une perte de 471 millions l'année précédente. Un dividende de 3,40 francs sera proposé aux actionnaires.

Dans un communiqué, elle se félicite d'un exercice marqué par une activité particulièrement faste des fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur biotechnologique.



Sur le seul 4e trimestre, BB Biotech a vu sa valeur nette d'inventaire (VNI) bondir de 17,5% en francs, de 17,7% en euros et de 21,1% en dollars US, avec à la clé un bénéfice net de 505 millions de francs.



Au cours des trois derniers mois de l'année, nombre de marchés ont atteint des plus hauts historiques, faisant fi de problèmes récurrents comme le conflit commercial sino-américain, le Brexit ou encore les aléas de politique monétaire, énumère le communiqué.



En conformité avec sa politique de dividende, l'entreprise proposera à ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 19 mars prochain le versement d'un dividende régulier de 3,40 francs par action, ce qui correspond à un rendement de 5% sur le cours moyen du titre en décembre pondéré au volume.



L'assemblée se verra également soumettre la candidature au conseil d'administration de Susan Galbraith et Mads Krogsgaard Thomsen.



La publication du rapport annuel détaillé est prévue pour le 21 février.(awp)