BB Biotech renoue avec les bénéfices

vendredi, 21.07.2017

La société de participations BB Biotech a bouclé le 1er semestre 2017 sur un bénéfice net de 478,4 millions de francs.

La société de participations BB Biotech a bouclé le 1er semestre 2017 sur un bénéfice net de 478,4 mio CHF, contre une perte de 1,17 mrd un an plus tôt. Les résultats ont été dopés par la reprise du laboratoire Actelion par le géant américain Johnson & Johnson, qui a généré des bénéfices de plus de 750 mio CHF, indique vendredi la firme schaffhousoise.

L'apport de capital a permis à BB Biotech de renforcer ses positions dans Alexion, Alder, Avexis, Esperion, Halozyme, Intra-Cellular, Neurocrine Biosciences et Radius Health, précise le communiqué.

Le produit d'exploitation a frisé les 500 mio CHF, contre à peine 6,3 mio au 1er semestre 2016. Les charges se sont élevées à 21,1 mio, après près de 1,17 mrd un an plus tôt en raison d'une importante perte sur titres.

Sur le seul premier trimestre, BB Biotech a dégagé un bénéfice net de 375 mio CHF.

Entre janvier et juin, BB Biotech a dégagé un rendement de 12,2% en CHF, de 8,8% en EUR et de 19,4% en USD, alors que la valeur nette d'inventaire (VNI) a bondi 16,1% in CHF. Le cours de l'action BB Biotech a quant à lui engrangé près de 8%.

Pour le 2e semestre, la direction de BB Biotech guettera avec attention le résultat des débats au Congrès américain concernant la réforme du système de santé et ses incidences sur la politique de prix des médicaments. Malgré cette volatilité, elle s'attend à ce que l'évolution favorable du secteur des biotech en 1ère partie d'année se poursuive.

A plus long terme également, la société cotée sur SIX se dit toujours convaincue du potentiel élevé que présente le secteur.(awp)