Decalia renforce son équipe de développement en Suisse alémanique avec l’arrivée de Marcus Kirschner

mardi, 07.04.2020

Après l’arrivée en mai 2019 de Bernhard Utiger en tant que Responsable du développement pour la région, Decalia poursuit ainsi son expansion en Suisse. La société de gestion genevoise a engagé Marcus Kirschner pour assurer le développement commercial de ses activités de gestion d'actifs en Suisse alémanique.

Marcus Kirschner possède plus de 6 ans d’expérience dans la vente de solutions d’investissement, notamment auprès de family offices, de banques et d’autres institutions financières. Avant de rejoindre Decalia, il travaillait chez AMG - Affiliated Managers Group, une société de gestion américaine « multi-boutiques », où il était membre de l’équipe de distribution européenne et responsable de distribuer les solutions private markets, actions et hedge funds. Marcus Kirschner a débuté sa carrière chez un gérant Long/Short Equity.

« L’agrandissement de notre équipe commerciale témoigne de notre engagement dans la région. L’expérience de Marcus Kirschner dans la vente de fonds et de stratégies alternatives sera très utile pour renforcer notre présence en Suisse alémanique », a déclaré Xavier Guillon, Partner et Responsable des fonds Decalia. « Il existe une demande encore insatisfaite pour des stratégies thématiques et de private markets, comme celles développées par Decalia. Je me réjouis d’avoir l’occasion de les promouvoir en Suisse alémanique », a ajouté Marcus Kirschner.

En l’espace de quelques années, la société de gestion a lancé plusieurs stratégies innovantes, avec des fonds thématiques et des solutions de private markets apportant des réponses efficaces aux changements de l’environnement d’investissement actuel.