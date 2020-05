Capitalium et Raizers s’associent pour lancer un fonds d’investissement

mardi, 26.05.2020

La société de gestion de patrimoine indépendante genevoise Capitalium et la plateforme européenne d’investissement Raizers lancer un fonds d’investissement européen dédié à la promotion immobilière.

MI



Clément Schoeb, co-fondateur Capitalium et Maxime Pallain, CEO Raizers Suisse.

Raizers, la plateforme européenne de crowdfunding immobilier et Capitalium, le gérant de patrimoine et family office basé à Genève, lancent en partenariat un fonds d’investissement destiné à co-investir, aux côtés des crowdfunders, dans les opérations immobilières sélectionnées par Raizers.

La création de ce fonds de dette permettra un accès aux côtés d’investisseurs particuliers et professionnels, aux opérations dont les montants pourront atteindre 8 millions d’euros. Cette démarche s’inscrit dans une phase d’accélération sur un marché du crowdfunding européen «enregistrant une très forte croissance de la demande (+102% en 2019)», d’après le communiqué de Raizers.

L’innovation au service de deux univers

«Le métier de gérant de patrimoine doit faire face à l’augmentation constante du niveau d’exigence de la clientèle, commente Clément Schoeb, co-fondateur Capitalium. Nous cherchons à faciliter l’accès à la finance de demain, en prêtant aux promoteurs immobiliers en direct, tout en offrant les meilleures garanties possibles à nos investisseurs. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’améliorer sans cesse notre proposition de valeur au travers d’une offre toujours plus compétitive, innovante et différentiée pour nos clients ».

Dans un contexte laissant place au doute

En pleine crise de Covid-19, Capitalium et Raizers restent plus que jamais enthousiastes sur les belles perspectives de ce partenariat, et ont même décidé d’accélérer son lancement. Le message aux investisseurs se veut prometteur : « Nous sommes très confiants quant à l’avenir de notre activité, ajoute Maxime Pallain, CEO Raizers Suisse. Nous représentons la nouvelle approche de la finance, la finance d’impact : celle qui est mesurable, celle qui finance le réel, celle qui s’inscrit dans la croissance. Nous partageons cette même philosophie avec Capitalium qui conçoit la gestion de patrimoine avec des produits sur-mesure, porteurs de sens, et cohérents avec les besoins réels des clients. »

Cette initiative vient confirmer la place du crowdfunding immobilier au sein de portefeuilles financiers traditionnels. Il permet une saine diversification et une excellente complémentarité (facteurs de risques différents) aux actifs côtés en bourses (actions et obligations). Dans la gestion, cette caractéristique se révèle particulièrement attrayante car elle permet de proposer aux clients des allocations plus robustes en périodes de volatilité des marchés financiers.