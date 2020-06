Notz Stucki renforce son équipe commerciale suisse

mardi, 16.06.2020

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki renforce son équipe de vente institutionnelle suisse, avec le recrutement de deux nouveaux commerciaux à Genève et Zurich.

Pascal Scherer débute son parcours chez Notz Stucki en tant que chef du bureau de Zurich.

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki a recruté deux nouveaux commerciaux à Genève et Zurich. Alexis Peytre vient étoffer l'équipe de Genève, tandis que Pascal Scherer prend la responsabilité du bureau de Zurich.

Alexis Peytre à Genève

Alexis Peytre, possèdant 10 ans d’expérience, rejoint Notz Stucki à Genève en tant que vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle. Après avoir débuté sa carrière en 2010 chez Edmond de Rothschild Assurances et Conseils en tant que chargé de relation avec la clientèle professionnelle française, il entre chez Lazard Frères Gestion à Paris en 2011 comme Responsable marketing et support commercial pour la Suisse.

En 2017, il rejoint la nouvelle entité Lazard Fund Managers à Genève afin de promouvoir la gamme de fonds de Lazard en Suisse.

Alexis Peytre est titulaire d'une licence en finance d'entreprise de l'Université d'Oklahoma (États-Unis) et d'un master en finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine de l'IAE Clermont Auvergne School of Management (France).

Pascal Scherer à Zurich

Pour sa part, Pascal Scherer débute son parcours chez Notz Stucki en tant que chef du bureau de Zurich et responsable du développement commercial en Suisse alémanique. Auparavant, il a été associé et CEO de l'un des premiers gestionnaires de fonds d'actions L/S en Europe et a fondé Peak Capital, une société de gestion spécialisée dans les actifs réels et les matières premières.

Il était également responsable des investissements en infrastructure chez Horizon21, un gérant alternatif avec plus de 12 milliards de francs suisses sous gestion.

Pascal Scherer possède 33 ans d’expérience dans le domaine financier, ayant occupé différents postes chez UBS pendant 12 ans, puis travaillé 7 ans chez Salomon Brothers/Citigroup dans la gestion de fortune et la vente institutionnelle.

Afin de professionnaliser la vente de sa gamme de plus de 20 fonds luxembourgeois alternatifs et traditionnels, la société a créé en 2019 le département « Solutions d’investissement & Investisseurs institutionnels », qui a été placé sous la direction de Cédric Dingens, membre du Comité Exécutif.

En outre, Michele Colavito entre au bureau de la société à Milan en qualité de vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle italienne.

Pour la plupart disponibles au format UCITS et désormais enregistrés sur les principales plateformes de distribution en Suisse et en Europe, telles que Swissquote, Allfunds, MFEX et Fund Channel, les fonds de placement sont ainsi accessibles à un large public.

La nouvelle équipe permettra à la société d'accroître sa force de vente auprès des investisseurs institutionnels. "Même si Notz Stucki est présente à Zurich depuis près de 30 ans, il est vrai que ses solutions d’investissement sont encore peu connues des professionnels", explique Cédric Dingens dans un communiqué.

Notz Stucki compte plus de 100 collaborateurs à travers 8 bureaux dans le monde entier (Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Bermudes, Maurice).