Idorsia annonce des résultats positifs d'étude avec Clazosentan

mardi, 24.11.2020

La société biopharmaceutique franchit un palier important dans le domaine de la réduction de la morbidité liée aux vasospasmes.

Le siège d'Idorsia à Allschwil (BL). (Keystone)

Idorsia fait part de résultats positifs pour le programme japonais d'enregistrement du Clazosentan auprès des patients adultes, selon un communiqué paru lundi.

Le programme consistait en deux études randomisées en vue d'évaluer l'efficacité et la sécurité du Clazosentan dans la réduction de la morbidité liée aux vasospasmes et des événements de mortalité toutes causes confondues.

Les deux études ont démontré que le Clazosentan réduisait la morbidité liée aux vasospasmes cérébraux et la mortalité toutes causes confondues dans les 6 semaines suivant l'administration. (awp)