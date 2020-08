La pharma genevoise Addex réduit légèrement sa perte au 1er semestre

mercredi, 12.08.2020

La société basée à Plan-les-Ouates et cotée sur SIX, Addex Therapeutics, est parvenue à limiter la perte durant la première moitié de l’année.

Tim Dyer. CEO d'Addex Therapeutics.

Le laboratoire Addex Therapeutics a quelque peu réduit sa perte nette au premier semestre 2020 mais ses liquidités ont aussi diminué, rapporte mercredi l'entreprise genevoise.



Durant la période sous revue, le résultat net s'est établi à -7,4 millions de francs contre -7,5 millions il y a un an à la même période, précise le communiqué.



Les revenus de la société basée à Plan-les-Ouates ont augmenté de 58,3% à 1,9 million grâce à des fonds de recherche provenant d'Indivior dans le cadre de leur collaboration "Gaba PAM".



Le montant alloué à la recherche et au développement est resté quasi-stable à 5,9 millions mais les dépenses administratives ont augmenté de 17,9% à 3,2 millions notamment à cause de l'introduction d'Addex au Nasdaq.



Les liquidités pour leur part se sont établies à 20,7 millions au 30 juin contre 31,5 millions à fin 2019.



Addex a fait état en juin d'une avancée pour son médicament en développement ADX71149 pour le traitement de l'épilepsie, qui va entrer en phase 2a d'études cliniques au début de 2021, étape menée en collaboration avec Janssen. (AWP)



Lire aussi: Le traitement contre l'épilepsie d’Addex franchit une étape