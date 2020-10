Gianni Valeri prend la tête de Manpower en Suisse

lundi, 19.10.2020

La société américaine ManpowerGroup a nommé Gianni Valeri à la direction de ses activités en Suisse.

Avant de devenir Country Manager, Gianni Valeri a dirigé la marque Manpower en Suisse depuis 2019.

ManpowerGroup annonce ce lundi la nomination de Gianni Valeri au poste de Country Manager de ses activités en Suisse. En tant que directeur national, il supervisera toutes les marques et offres de la société américaine en Suisse: Manpower, Experis et Talent Solutions.

Avant de devenir Country Manager, Gianni Valeri a dirigé la marque Manpower en Suisse depuis 2019. Il a su mettre à profit sa grande connaissance et son expertise de la branche pour accélérer la transformation numérique de l’entreprise, afin de créer encore plus de valeur pour les clients et les candidats.

Cette nomination survient un an après l’acquisition de la part restante de la franchise familiale de l’entreprise par ManpowerGroup. Cette étape contribue à positionner le groupe Manpower et sa famille de marques comme leader des solutions et services en ressources humaines en Suisse.