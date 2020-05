SIG Combibloc fait mieux qu’attendu

mardi, 05.05.2020

La robustesse du modèle d’affaires de SIG Combibloc est confirmée. Forte croissance et évolution positive de son cash-flow libre au 1er trimestre. Le deuxième sera faible. Les prévisions pour 2020 sont maintenues.

Philippe Rey



Rolf Stangl. Le CEO de SIG qui a appliqué rigoureusement et efficacement toute une série de mesures pour contrer la crise du Covid-19.

SIG Combibloc Group a réalisé un premier trimestre meilleur qu’attendu en termes de croissance de ses ventes et de son cash-flow libre (free cashflow), prouvant une fois de plus la robustesse de son modèle d’affaires et la justesse de l’entrée en Bourse (IPO) à l’automne 2018. Le chiffre...