La Fed élargit son programme de prêts à un plus grand nombre d'entreprises

jeudi, 30.04.2020

La Réserve fédérale américaine élargit son programme de prêts destiné à aider les entreprises de taille moyenne à faire face à la crise, afin de pouvoir apporter des liquidités à un plus grand nombre de compagnies.

Le programme doit aider les entreprises qui étaient trop grandes jusqu'à présent pour bénéficier des prêts d'aide accordés aux petites et moyennes entreprises.(Keystone)

La Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi qu'elle élargissait son programme de prêts destiné à aider les entreprises de taille moyenne à faire face à la crise.



Une date de démarrage doit être annoncée "bientôt" pour ce programme, qui "offrira désormais plus d'options à un plus large éventail de petites et moyennes entreprises éligibles", a indiqué l'institution dans un communiqué.



Le programme doit aider les entreprises qui étaient trop grandes jusqu'à présent pour bénéficier des prêts d'aide accordés aux petites et moyennes entreprises.



Ces prêts pourront désormais être attribués aux entreprises de moins de 15'000 salariés avec un chiffre d'affaires annuel jusqu'à 5 milliards de dollars, au lieu de 10'000 salariés maximum et 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans sa version précédente.



Une solution devrait par ailleurs être proposée aux associations à but non lucratif, dont la Fed "reconnaît le rôle essentiel" dans l'économie.



Le Trésor américain va verser 75 milliards de dollars pour ce programme, inscrit dans le gigantesque plan de relance américain de l'économie.



La Fed a promis mercredi, à l'issue de sa réunion monétaire, de tout faire pour aider l'économie américaine à sortir de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, qui a paralysé une bonne partie du pays.(awp)