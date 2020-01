La Réserve Eden ouvre ses portes à Zurich

lundi, 06.01.2020

La Réserve Eden au Lac Zurich ouvre ses portes le 8 janvier 2020.

Les 40 chambres et suites offrent des vues spectaculaires sur la ville et le lac de Zurich.

Sous l’impulsion de La Réserve et de son propriétaire Michel Reybier, l’hôtel Eden au Lac se réinvente et devient La Réserve Eden au Lac Zurich. Nouveau 5 étoiles à Zurich, l’hôtel est totalement repensé pour offrir une expérience élégante et intemporelle au cœur d’un yacht club imaginaire conçu par le créateur Philippe Starck. Les 40 chambres et suites, les 2 bars et restaurants offrent des vues spectaculaires sur la ville et le lac.