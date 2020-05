Un retour à l'enseignement en plusieurs étapes dans le canton de Vaud

vendredi, 08.05.2020

La reprise progressive des cours dès le 11 mai se déroulera par étapes, a précisé le Conseil d'Etat de Vaud. Au postobligatoire, le retour en classe se fera par groupes réduits.

MH



La conseillère d'Etat vaudoise Cesla Amarelle de passage dans une classe du canton de Vaud.(Keystone)

La conseillère d'Etat vaudoise Cesla Amarelle a exposé les premiers jalons pour le retour à l’enseignement en classe au niveau postobligatoire, dès le 8 juin, et expliqué les conditions vaudoises de promotion, de certification et réorientation pour l’année scolaire 2019-2020.

Pour l'enseignement obligatoire, la reprise progressive des cours dès le 11 mai se déroulera par étapes, afin de permettre tant aux élèves qu’aux enseignants de se réapproprier la vie en classe et de terminer sereinement l’année scolaire.

En groupes réduits

Au postobligatoire, le retour en classe se fera par groupes réduits. Les modalités seront précisées dans un courrier adressé à chaque élève ainsi qu’aux enseignants. La reprise progressive des activités d’ordre pédagogique tiendra par ailleurs compte du vécu des élèves, de leur niveau scolaire et de leur potentiel. Le but est que chaque élève puisse aller aussi loin que possible dans ses apprentissages en fonction de ses capacités.

Compte tenu de la grande diversité des procédures d’examen et de promotion dans le Secondaire II, le canton s’est battu aux niveaux fédéral et intercantonal pour simplifier les conditions de promotion, sans pour autant les dévaloriser. "La pandémie ne doit avoir qu’une incidence marginale sur le parcours de l’élève et les titres attribués doivent conserver toute leur valeur".

Que ce soit pour la Formation professionnelle, les filières CFC et AFP, les Maturités professionnelles, l'Ecole de maturité, l'Ecole de culture générale, les Maturités spécialisées et les passerelles, les élèves de chacune de ces filières recevront au début de la semaine prochaine une lettre de la Cheffe de département qui exposera en détails les modalités de promotion et d’obtention des certificats les concernant.

Pour préserver l’égalité des chances, aucune note ne sera attribuée après ces dix semaines de confinement et les moyennes seront établies sur la base des notes obtenues jusqu’au 13 mars 2020 (sauf exceptions fédérales). Dans les situations de “cas limites”, la décision est toujours prise en faveur de l’élève.

Distribution de milliers de masques

Le chef de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) Denis Froidevaux a signalé que lundi 11, une distribution symbolique de plusieurs milliers de masques de protection aurait lieu dans les transports publics du canton, qui retrouvent leurs horaires habituels. M. Froidevaux a encore rappelé les conditions de protection qui prévaudront dans les restaurants, qui rouvriront lundi.